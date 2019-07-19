Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, İmamoğlu'nu ziyaret etti
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrik ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:57
Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi