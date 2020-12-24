Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Magro ve beraberindeki İç Politikadan Sorumlu Müsteşar Alexia Jarrot ile Basın Ataşesi Ayşegül Vural, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile bir araya geldi.

Kazancı ve Magro'nun görüşmesine, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu da katıldı.

Türkiye'ye yeni atandığı için AA'ya nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Magro, ziyaretinin iki ülke arasında pozitif bir gündem oluşmasına vesile olması dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Kazancı, Magro'ya 2020 yılının AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu söyledi.

Magro'yu AA'nın küresel haber çalışmaları hakkında bilgilendiren Kazancı, konuk Büyükelçi'ye AA'nın Avrupa yapılanması hakkında da bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında Kazancı, Magro'ya AA yayınlarından oluşan set hediye etti.