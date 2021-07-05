Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Muğla'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Gürün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Magro ise tarım, doğa ve kültür mirası zengini Muğla'yı tekrar görmekten büyük memnuniyet duyduğunu, Başkan Gürün ile tanıştığını dile getirdi.

Magro ve beraberindekiler daha sonra kentteki ziyaretlerine devam etti.