Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Atlantik kıyısında 60 milyon euro değerinde 763 kilo saf kokain bulundu
Son Dakika Dünya Fransa'nın Atlantik kıyısında 60 milyon euro değerinde 763 kilo saf kokain bulundu

Fransa'nın Atlantik kıyısında 60 milyon euro değerinde 763 kilo saf kokain bulundu

6 saat önce

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yaklaşık 1 aydır plastik paketler içinde yüzde 83 saflıkta olduğu belirlenen toplam 763 kilo kokain bulundu. Paketlerin nereden geldiğini bilmeyen Fransız polisi, kötü hava şartları nedeniyle batan bir gemiden gelebileceğini düşünüyor

Fransa'nın Atlantik kıyısında 60 milyon euro değerinde 763 kilo saf kokain bulundu, System.String[]

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yaklaşık 1 aydır plastik paketler içinde yüzde 83 saflıkta olduğu belirlenen toplam 763 kilo kokain bulundu.


İlki 18 Ekim'de Saint-Jean-de-Monts'da bulunan paketler ülkenin güneybatısı Landes bölgesinden, kuzeydeki Vendée bölgesine kadar yaklaşık 450 metrelik bir alanda bulundu.

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Atlas Okyanusu, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:46 
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