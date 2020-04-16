Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde korona virüs çıktı - Son Dakika

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan dönüş yapan uçak gemisi Charles de Gaulle'ın 668 personelinde yeni tip korona virüs tespit edildiği öğrenildi.



Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle'de bin 767 personele Covid-19 testi yapıldığını, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve Pazar günü ülkeye erken dönüş yapan uçak gemisindeki personele yapılan testler sonrası 31 askerin Toulon şehrinde bulunan Sainte- Anne askeri Hastanesine yatırıldığı açıklandı. Öte yandan hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. - PARİS