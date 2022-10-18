Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü

18.10.2022 16:34
Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü

Le Figaro gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avustralya'ya ABD ve İngiltere ile yaptığı savunma anlaşması sonucu almaktan vazgeçtiği 12 Fransız denizaltısının 4'ünü yeniden teklif ettiğini iddia etti.

Le Figaro gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avustralya'ya ABD ve İngiltere ile yaptığı savunma anlaşması sonucu almaktan vazgeçtiği 12 Fransız denizaltısının 4'ünü yeniden teklif ettiğini iddia etti.

Gazetenin haberine göre, Avustralya, geçen yıl eylülde İngiltere ve ABD ile imzaladığı nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşılmasını kapsayan savunma iş birliği anlaşması AUKUS'un hayata geçirilmesinin uzun zaman alacağının anlaşılması üzerine, donanmasında denizaltı sıkıntısı yaşayabilir.

Le Figaro gazetesi, Elysee Sarayı'nın, donanmasından Collins sınıfı denizaltıları 2040'da çıkaracağını ve bu zamana kadar da AUKUS'ta vadedilen nükleer denizaltıların henüz teslim edilmemiş olacağı Avustralya'ya, geçen yıl iptal edilen anlaşmadaki 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının 4'ünü yeniden sunduğunu yazdı.

Macron'un, temmuzda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Paris'te yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiğinin kaydedildiği haberde, Avustralya yönetiminin, söz konusu açığı kapatmak için sadece Fransa'yı değil, Almanya, İsveç ve Japonya yapımı denizaltıları da değerlendirdiği, kesin kararın 2023'ün bahar aylarında açıklanacağı ifade edildi.

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 57 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS'u imzalamıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Macron ise Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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