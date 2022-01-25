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Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi - Son Dakika

Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi

25.01.2022 22:43
Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi

Fransa'nın Eylül 2021'den bu yana Burkina Faso'da ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Fransa'nın Eylül 2021'den bu yana Burkina Faso'da ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Paris'te yayın yapan Afrika Intelligence internet sitesinin haberinde, Fransız diplomatların Eylül 2021'den bu yana ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığı ve Paris yönetiminin 23 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'ye ülkeden acil şekilde ayrılmasını sağlamayı teklif ettiği belirtildi.

Haberde, Kabore'yi komşu ülkelerde güvenli bir yere getirme konusunda çalışmaların yapıldığı ancak onun bunu reddettiği aktarıldı.

Paris'in Kabore ile 23 Ocak'ta tüm gün irtibat halinde olduğu ancak dün bu irtibatın kesildiği bildirildi.

Elysee Sarayı'nın bu iddiaları yalanladığı belirtildi.

France 24'ün haberinde değerlendirmelerine yer verilen Fransız gazeteci ve yazar Antoine Glaser, Kabore'nin Fransa'ya karşı mesafeli olduğunu kaydetti.

Kabore'nin Fransa'yı orduyu yeniden düzenlemesine karşı çıkmakla suçladığını ifade eden Glaser, Burkina Faso'da Kabore'nin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'ya yakın askerleri yaklaşık 15 gün önce tutuklaması nedeniyle darbenin yaşanmasının beklendiği yorumunda bulundu.

Glaser, Fransa'nın Kabore'yi terk ettiğini düşünmediğini belirterek, "(Burkina Faso'nun) eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi Fildişi Sahili'ne götüren Fransız özel kuvvetleriydi." dedi.

Antoine Glaser, "Fransa'nın (Burkina Faso'da 2015'teki darbe girişiminden sorumlu General) Gilbert Diendere'ye destek verdiği doğrudur. (Fransız Dış İstihbarat Birimi) DGSE'nün Ouagadougou'daki platformunu bölgedeki gizli operasyonlar için kullandığı doğrudur ancak bunun Fransa'nın Roch Kabore'yi desteklemediği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore ise istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

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Burkina Faso, Fransa, Darbe, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'nın aylardır Burkina Faso'da darbe senaryoları üzerinde çalıştığı iddia edildi - Son Dakika
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