Fransa 'nın başkenti Paris 'in banliyösü Yvelines'te hırsızlar bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon Türk lirası) değerinde soygun yaptı.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygunu - Son Dakika

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