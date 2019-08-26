Son Dakika Haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'in Nazi işgalinden kurtarılışının 75. yıl dönümü
Son Dakika Dünya Haber

Fransa'nın başkenti Paris'in Nazi işgalinden kurtarılışının 75. yıl dönümü

35 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in Nazi işgalinden kurtarılışının 75. yıl dönümü.

">

Fransa'nın başkenti Paris'in Nazi işgalinden kurtarılışının 75. yıl dönümü

Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'in Nazi işgalinden kurtarılışının 75. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]