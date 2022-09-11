Sarı yeleklilerin şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa'da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı - Son Dakika

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