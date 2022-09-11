Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı

11.09.2022 16:18
Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 103 sarı yeleklinin dün gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 103 sarı yeleklinin dün gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerin dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca sarı yelekliyi kimlik kontrolünden geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındığı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Sarı yeleklilerin şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteynırı devirdiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da 103 'sarı yelekli' gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da 103 "sarı yelekli" gözaltına alındı - Son Dakika
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