Fransa'nın başkenti Paris'te iş merkezi alanında silahlı saldırgan ihbarı üzerine polis harekete geçti. İhbar asılsız çıksa da polisin düzenlediği operasyon bölgede bulunan vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan iş merkezi La Defense'de otomatik silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine polis ve özel tim ekipleri harekete geçti. Polisten ilk yapılan açıklamada, yapılacak operasyon nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiye edildi. Yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırgan ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Paris polisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şu anda bölgede polis tarafından herhangi bir şüpheli kişiye rastlanmadı' ifadelerini kullandı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, operasyon anında bölgede bulunanların panik yaşadığı görüldü. Görüntülerde, insanların ellerini havaya kaldırdıkları ve polislerin bölgede koştukları görüldü.