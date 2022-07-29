Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü - Son Dakika
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Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü

29.07.2022 21:14
Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel ısınma, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel ısınma, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşmasını ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir araya gelen Macron ve Bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.

Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna Savaşı ve İran nükleer anlaşması da ele alındı.

Macron'un, özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin "enerji arzını çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini" vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntı verilmezken Macron'un Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerine de değindiği kaydedildi.

Macron'un, 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden "sorumlu" tutulan Bin Selman ile görüşmesi özellikle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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