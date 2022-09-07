Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

07.09.2022 11:40
Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

France Bleu'nün haberine göre, başkentin 6. Bölgesindeki Notre-Dame des Champs Caddesi'ndeki binanın bir dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairenin tamamı harap olurken bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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