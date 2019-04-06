Fransa'nın Başkenti Paris'te Bir Binada Şiddetli Patlama Meydana Geldi.
22 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada şiddetli patlama meydana geldi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilere göre yaralıların olduğu bildirildi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:39 Kaynak: İHA
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