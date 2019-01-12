Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Başkenti Paris'te Büyük Bir Patlama Meydana Geldiği Öğrenildi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te Büyük Bir Patlama Meydana Geldiği Öğrenildi.

56 dakika önce

IHAAW114633-ASA/12-01-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te Büyük Bir Patlama Meydana Geldiği Öğrenildi., System.String[]
IHAAW114633-ASA/12-01-2019

- Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi. Edinilen ilk bilgiye göre patlama şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırında meydana geldi. 12.01.2019 11: 46: 33 TSI
NNNN - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa
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