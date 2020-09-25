Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınında saldırı : 4 yaralı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınında saldırı : 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınında saldırı : 4 yaralı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu Paris'in Nicolas-Appert Sokağı'nda bir kişi elindeki kesici aletle çevreye saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçarken, söz konusu bölgeye şüpheli bir kolinin bırakıldığı da ifade edildi. Polis olay yeri incelemelerine devam ederken bölge güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Saldırının henüz hangi amaçla yapıldığı açıklanamazken, olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin üstlendiği bildirildi.

METRO İSTASYONU YAKININDA 1 GÖZALTI

Polis'in olayla ilgili bir şüphelinin Bastille Meydanı yakınılarında gözaltına alındığını duyurmasının ardından, Fransız medyasında bir kişinin daha Richard Lenoir metro istasyonu yakınında gözaltına alındığı haber verildi. Richard Lenoir bölgesi, geniş çaplı olarak kapatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo'nun eski binası yakınında saldırı : 4 yaralı - Son Dakika

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