Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Başkenti Paris'te Devam Eden Sarı Yelekliler Eylemlerine Katılan 1 Kişinin, Elinin Bir...

Fransa'nın Başkenti Paris'te Devam Eden Sarı Yelekliler Eylemlerine Katılan 1 Kişinin, Elinin Bir...

20 dakika önce

IHAAW160704-ASA/09-02-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te Devam Eden Sarı Yelekliler Eylemlerine Katılan 1 Kişinin, Elinin Bir..., System.String[]
IHAAW160704-ASA/09-02-2019

- Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi. 09.02.2019 16: 07: 04 TSI
NNNN - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

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