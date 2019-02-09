Fransa'nın Başkenti Paris'te Devam Eden Sarı Yelekliler Eylemlerine Katılan 1 Kişinin, Elinin Bir...
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IHAAW160704-ASA/09-02-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.
IHAAW160704-ASA/09-02-2019
- Fransa
'nın başkenti Paris
'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi. 09.02.2019 16: 07: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:14 Kaynak: İHA
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