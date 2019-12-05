Son Dakika Haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis...
Son Dakika Güncel Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis... - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis...

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis..., System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor

Fransa, Polis, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı
Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]