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Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis...
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:02 Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor
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