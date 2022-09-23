Paris'te gençler iklim için gösteri düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te gençler "iklim" için gösteri yaptı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in 2018'de başlattığı "Gelecek için Cumalar" hareketi kapsamında Fransa'nın farklı kentlerinde aralarında öğrencilerin de olduğu gençler gösteri düzenledi.

Birçok kentte gençler, belediye binalarının önüne toplandı.

Gençler, iklim değişikliğiyle mücadele için adımlar atılmasını istedi.

Başkent Paris'te gençler, İklim Akademisi'nin önünde toplandı.

Gösteriye aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler ellerinde "İkinci bir dünya yok", "Her şeyi değiştirebilecek son nesiliz" ve "Bu dünya yanıyor" pankartları taşıdı.

Paris'teki gösteriye İstanbul doğumlu Fransız Senatör Esther Benbassa, Yeşiller Partisi (EELV) milletvekili Sandrine Rousseau ve Boyun Eğmeyen Fransa Milletvekilli Louis Boyard da katıldı.

"Gelecek için Cumalar" hareketinin Fransa Eş Sözcüsü Pablo Flye, gösteride yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin sonuçlarını halihazırda yaşadıklarını söyledi.

Alternative adlı öğrenci sendikasının Ulusal Genel Sekreteri Emmy Marc ise Fransa'da 62 bin hektar yeşil alanın küle döndüğünü ve yazın 100 belediyede içecek su bulunmadığını aktardı.

Soyadını vermeyen Ema isimli gösterici, "iklim adaleti" istediğini belirterek, "Tüketim, üretim ve hayat şeklimizi değiştirmemiz gerekli." dedi. ???????