Tahran 'da 13 Eylül 'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika

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