Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı

02.10.2022 21:08
Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te İranlı kadınlara destek için gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te İranlı kadınlara destek için gösteri düzenlendi.

Göstericiler saat 15.00 civarı Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Özgür İran", "İranlılar için Özgürlük" ifadeleri içeren pankartlar taşıyan göstericiler, Nation Meydanı'na yürüdü.

İran yönetimi karşıtı sloganlar atılan gösteriye Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu birçok siyasi katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerden birkaçının saçlarını kestiği görülüyor.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

25 Eylül'de Paris'te düzenlenen Emini'ye destek eyleminde, göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Bu durum sosyal medyada Paris yönetiminin eleştirilmesine yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Fransa, Eylül, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da İranlı kadınlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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