PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI SİMGELEYEN PAÇAVRALAR TAŞIDI

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıdı.

KALDIRIM TAŞLARIYLA POLİSE SALDIRDILAR

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. İnternete düşen bir videoda ise terör örgütü PKK yandaşlarının ellerine geçirdikleri sopa ve birtakım eşyalarla yol üzerinde bulunan bir otobüs durağının camlarını tuzla buz ettikleri anlar yer aldı.