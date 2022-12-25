PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı - Son Dakika
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PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı

25.12.2022 12:35

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlısı göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve PKK paçavralarını ellerine alarak polise saldıran provokatörlere ait bir görüntü ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda terör örgütü yanlısı saldırganların bir otobüs durağının camlarını sopa ve çevreden aldıkları bazı eşyalarla tuz buz ettikleri anlar yer aldı.

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te tansiyon düşmüyor! Ne durak bıraktılar ne araba

CUMHURİYET MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te tansiyon düşmüyor! Ne durak bıraktılar ne araba

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI SİMGELEYEN PAÇAVRALAR TAŞIDI

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıdı.

PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te tansiyon düşmüyor! Ne durak bıraktılar ne araba

KALDIRIM TAŞLARIYLA POLİSE SALDIRDILAR

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. İnternete düşen bir videoda ise terör örgütü PKK yandaşlarının ellerine geçirdikleri sopa ve birtakım eşyalarla yol üzerinde bulunan bir otobüs durağının camlarını tuzla buz ettikleri anlar yer aldı.

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Fransa, Paris, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı - Son Dakika
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