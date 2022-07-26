Fransa'nın Başkenti Paris'te Maymun Çiçeğine Karşı Aşı Merkezi Açıldı

PARİS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yüksek kapasiteli bir maymun çiçeği aşı merkezinin Paris'te Salı gününden itibaren halka açılacağını duyurdu. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'na göre, başkent bölgesinde geçen hafta Fransa'da teyit edilen 1.567 vakanın yaklaşık yarısına denk gelen 726 maymun çiçeği vakası kaydetti. Sağlık Bakanı, teyit edilen vaka sayısının şu anda 1.700'den fazla olduğunu söyledi. Braun, ülkede artan sayıdaki maymun çiçeği vakalarına "hemen tepki verildiğinin" altını çizdi ve "Bugüne kadar 100'den fazla aşı merkezi açıldı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını 23 Temmuz'da uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.