Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Başkenti Paris'te Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Ağır Yaralanan 4 Kişi Hayatını...

Fransa'nın Başkenti Paris'te Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Ağır Yaralanan 4 Kişi Hayatını...

27 dakika önce

IHAAW151208-ASA/12-01-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Başkenti Paris'te Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Ağır Yaralanan 4 Kişi Hayatını..., System.String[]
IHAAW151208-ASA/12-01-2019

- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti. 12.01.2019 15: 12: 08 TSI
NNNN - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa
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