Fransa'nın Başkenti Paris'te Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Ağır Yaralanan 4 Kişi Hayatını...
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IHAAW151208-ASA/12-01-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti.
IHAAW151208-ASA/12-01-2019
- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti. 12.01.2019 15: 12: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:18 Kaynak: İHA
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