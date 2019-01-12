Fransa'nın Başkenti Paris'te Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında Ağır Yaralanan 4 Kişi Hayatını...

IHAAW151548-ASA/12-01-2019- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti.

IHAAW151548-ASA/12-01-2019



- Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin itfaiye eri olduğu 8 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonucu son verilere göre 24 kişi yaralandı. 12.01.2019 15: 15: 48 TSI

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