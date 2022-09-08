Paris'te Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eseri sahnelenecek

Fransa'nın başkenti Paris'te, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" şiirinin Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneleneceği belirtildi.
Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsünden (INALCO) yapılan açıklamada, Orta Doğu Araştırma Merkezi (CERMOM) ile Editions Turquoise'ın katkılarıyla 9-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı (1922-2022) kapsamında 3 etkinlik düzenleneceği aktarıldı.
Programın ilk günü 9 Eylül'de, Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye şiirinin sahneleneceği belirtilen açıklamada, bunu Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın kökenine ilişkin yapılacak bir sempozyumun takip edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, François Georgeon'in koleksiyonundan Kurtuluş Savaşı yılları ve İstanbul'un gündelik hayatına ilişkin sergi ve panellerin yapılacağı aktarıldı.
Paris'in 13. Bölgesi'nde yer alan INALCO Oditoryumu'nda sahnelenecek "Kuvayı Milliye" adlı eseri 5 kişi canlandıracak.
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