Açıklamada ayrıca, François Georgeon'in koleksiyonundan Kurtuluş Savaşı yılları ve İstanbul 'un gündelik hayatına ilişkin sergi ve panellerin yapılacağı aktarıldı.

Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsünden (INALCO) yapılan açıklamada, Orta Doğu Araştırma Merkezi (CERMOM) ile Editions Turquoise'ın katkılarıyla 9-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı (1922-2022) kapsamında 3 etkinlik düzenleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Paris'te Nazım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye' eseri sahnelenecek - Son Dakika

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