Son Dakika Haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'te yangın: 3 ölü, 31 yaralı
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Fransa'nın başkenti Paris'te yangın: 3 ölü, 31 yaralı

3 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi ise yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yangın: 3 ölü, 31 yaralı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'teki bir binada sabah erken saatlerde çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Paris'in 11. Bölgesinde çıkan yangında 1 kişinin ağır, 30 kişinin ise hafif yaralandığı açıklandı.

Yangının sabah saat 05: 00 civarında başladığı belirtilirken, olayda üç kişi dumandan zehirlendi. 1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada yangın, giriş katında başladı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderilirken yangının sabah 07: 30 civarında kontrol altına alındığı duyuruldu. İtfaiye ekipleri sabah saat 09: 00'da ise yangının tamamen söndürülmeye yakın olduğunu belirterek bölge sakinlerini tahliye etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:38 
Sabah, Paris, Fransa, Dünya
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