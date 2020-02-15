Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını... - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını...

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını..., System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Fransa, Avrupa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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