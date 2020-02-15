Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını... - Son Dakika

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Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını...
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Son Dakika Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak