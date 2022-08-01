Fransa'daki Yahudi topluluğundan İmam Hassan'ın sınır dışı edilmesi kararına tepki Açıklaması

Fransa'nın başkenti Paris'teki Barış için Yahudi Birliği (UJFP), "laikliği tehlikeye attığı ve bölücü vaazlar verdiği" iddiasıyla İmam Hassan Iquioussen'in sınır dışı edilmesini "devlet İslamofobisi yöntemi" olarak adlandırarak tepki gösterdi.

UJFP'den "İmamları sınır dışı etmek, Müslümanları damgalamak, devlet İslamofobisi yöntemleri" başlığıyla yapılan açıklamada, İslami ayrılıkçılıkla mücadele olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının kabul edilmesinden bu yana devlet ırkçılığının nüfusun bir bölümüne yönelik ayrımcılık projesini sürdürdüğü belirtilerek, " (İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin imamları sınır dışı etmek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yasanın, İçişleri Bakanı'nın kendisini yargı gücü olarak pekiştirdiği bir güçlerin karmaşası yasası olduğu vurgulanan açıklamada, UJFP'nin sürgün edilen Müslümanlarla dayanışma içinde olduğu, laikliği İslamofobiyi meşrulaştırmak için saptıran söylemi reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve müttefiklerinin aşırı sağcılığı hakkında çok şey söyleyen bu özgürlük katili eğilimden endişeliyiz. Hiçbir şey siyasi ya da ideolojik nedenler dolayısıyla sınır dışı edilmeyi meşrulaştıramaz, bu durumda ayrıca ırkçılık var." ifadelerine yer verildi.

İmam Iquioussen sınır dışı kararını yargıya taşıdı

Öte yandan, imam Hassan Iquioussen, sınır dışı edilmesi kararına karşı Paris İdari Mahkemesine başvurdu.

İmam'ın avukatı Lucie Simon, AA muhabirine, başvurularının değerlendirildiğini, bir hafta içerisinde duruşma yapılmasını beklediklerini aktardı.

Simon, idari mahkeme sınır dışı prosedürünü meşru bularak başvuruyu reddederse konuyu Danıştay'a taşıyacaklarını ifade etti.

Iquioussen'in sınır dışı edilmesine karşı başlatılan çevrim içi kampanyada şu ana kadar 17 bin imzaya ulaşıldı.

Sınır dışı edilme kararı alınan imam, gençler tarafından takip ediliyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi." başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.

Darmanin'in açıklamasının ardından 29 Temmuz Cuma günü, İmam Iquioussen için sınır dışı kararı verilmişti.

Ülkedeki Müslüman toplum, Iquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.