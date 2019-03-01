Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Bütçe Açığı Arttı

Fransa'nın Bütçe Açığı Arttı

49 dakika önce

Fransa'da, 2018 yılının ocak ayı sonunda 10,8 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

Fransa'nın Bütçe Açığı Arttı, System.String[]
Fransa'da, 2018 yılının ocak ayı sonunda 10,8 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

Fransa Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin bütçe açığının arttığı bildirildi.

Ülkenin bu yılın ocak sonunda 17,3 milyar avro olduğu belirtilen açıklamada, bütçe açığının artmasına rağmen devlet harcamalarının yüzde 5,9 azalarak 31,6 milyar avro olarak kayıtlara geçtiğine vurgu yapıldı.

Fransa'nın bütçe açığı geçen yılın ocak ayında 10,8 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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