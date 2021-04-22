Fransa'nın Çad Büyükelçisi Bertrand Cochery AGK Başkanı Muhammed İdris Debi ile görüştü - Son Dakika

Fransa'nın Çad Büyükelçisi Bertrand Cochery ve Askeri Ataşe Gregoire Madelin, Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby'i ziyaret etti.

Devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Cochery ile Askeri Ataşe Madelin, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun cephe hattında ayrılıkçıların saldırında hayatını kaybetmesinin ardından kurulan 20Nisan Salı günü kurulan AGK'nin Başkanı Muhammed İdris Deby'e ziyarette bulundu.

Görüşmede yeni dönemin zorluğu, güvenlikle ilgili sorunlar ve sivil yönetime geçiş süreci gibi meseleler ele alındı.

Cochery, uzun zamandır olduğu gibi bu süreçte de askeri ve sivil açılardan Çad'ın yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Fransız yetkililer, Çad Cumhurbaşkanı Deby'nin cephe hattında öldürülmesinin ardından "Cesur dost" olarak tanımladıkları "İdris Deby Itno'nun ülkesinin güvenliği ve istikrarı için 30 yıl boyunca yılmadan mücadele ettiği", "Fransa'nın Sahil'deki terör mücadelesi konusunda önemli bir müttefik kaybettiği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Paris yönetimi ayrıca geçiş döneminin sınırlı olması tutulması ve halkın menfaatlerine uygun sivil bir hükümet kurulması çağrısı yapmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Çad Cumhurbaşkanının yarın başkent Encemine'de düzenlenecek cenaze merasimine katılması bekleniyor.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Afrika'daki ekonomik, politik ve askeri çıkarlarına büyük önem veren Fransa için gerek konumu gerekse zengin yer altı kaynakları bakımından Çad oldukça önem arz ediyor.

Stratejik kaynaklara ve hammaddeye erişimi için Afrika'dan vazgeçemeyen Fransa'nın Çad'ın da aralarında olduğu bölge ülkelerine açık ya da örtülü askeri ve siyasi destek sağladığı biliniyor.

Fransa, 1960 yılında bağımsızlığını ilan eden eski sömürgesiyle bugün hala siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda iş birliğini sürdürüyor.