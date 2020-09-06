Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu, uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor - Son Dakika

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu, uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait adaların ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunarak uluslararası tahkim mahkemesine giden ve davayı kazanan Fransa, Doğu Akdeniz'de aksini iddia ederek kendi kendisiyle çelişiyor.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu, uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor, System.String[]

Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait adaların ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunarak uluslararası tahkim mahkemesine giden ve davayı kazanan Fransa, Doğu Akdeniz'de aksini iddia ederek kendi kendisiyle çelişiyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın en büyük destekçisi Fransa, adaların kıta sahanlığı konusundaki tutumuyla şaşırtıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970'lerde İngiltere ile yaşayan Fransa, Manş Adaları olarak bilinen, Fransa'ya yakın ancak İngiltere'ye ait adaların kıta sahanlığının 3 milden daha fazla olamayacağını savundu.

Fransa kıyılarındaki İngiliz adaları

Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm ve Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş Adaları, 1066'dan beri İngiltere'nin kontrolünde. İngiltere'ye en yakını 87 mil uzaklıkta olan adaların Fransa ile arasındaki mesafe ise Alderney'de 8 mile kadar düşüyor.

Bölgede bulunan petrol yatakları nedeniyle Fransa ve İngiltere'yi karşı karşıya getiren adaların kıta sahanlığıyla ilgili sorun ancak mahkemede çözülebildi.

Tarafların iddiaları

Mahkemede İngiltere, aynen bugün Yunanistan'ın yaptığı gibi adaların büyüklüklerinin önemi olmadığını, Fransa ile deniz sınırının bu husus dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa ise, İngiltere'nin adaları da esas alan eşit mesafeli sınır talebinin, Fransa kıta sahanlığını İngiltere lehine azaltacağını, üstelik bu iddianın adaların büyüklüğü ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen orantısız olduğunu belirtti.

Eşit mesafeli sınırın, kendi kıta sahanlığını 2 ayrı bölgeye ayıracağını da savunan Fransa, Manş Adalarının sınırlarının, kara suları ile kıta sahanlığının 3'er mil olmak olmak üzere 6 mil olarak belirlenmesi gerektiğini öne sürdü.

Adaların kıta sahanlığı 12 mille sınırlandırıldı

Kararını 30 Haziran 1977'de açıklayan mahkeme ise, büyük ölçüde Fransa lehine hükmetti. İki taraf arasındaki çizginin ana karalardan itibaren Manş Denizi'nin ortasından çekilmesi gerektiğine karar veren mahkeme, Manş Adalarının kıta sahanlığını 12 mille sınırlandırdı. Mahkeme, böylece adaların 12 milden daha büyük bir kıta sahanlığı olmayacağı sonucuna varmış olurken, Fransa da kıta sahanlığını koruyabildi.

Fransa'nın, lehine olan bu karara rağmen bugün Türkiye'ye 2, Yunanistan'a ise 582 kilometre uzaklıktaki Meis adasının büyüklüğüyle orantısız bir kıta sahanlığına sahip olduğunu öne süren Atina'yı desteklemesi, yıllarca İngiltere'ye karşı savunduğu ve uluslararası mahkemede büyük ölçüde kabul edilen tezlerle çelişiyor.

Doğu Akdeniz, Manş Denizi, İngiltere, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu, uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor - Son Dakika

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