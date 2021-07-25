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Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2) - Son Dakika

Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2)

25.07.2021 05:16

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında düzenlenen protestolara, resmi makamlara göre en az 164 bin kişi katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, taraflar arasında arbede yaşandı.

Müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürülürken görüntü çeken AA muhabirine polisin attığı gaz kapsüllerinden biri isabet etti. Olayda AA muhabiri hafif yaralandı.

Polis, gazetecilerin olduğu yere de tazyikli suyla müdahale etti.

Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Paris'teki gösterilerde 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Belki de hükümeti değiştirme zamanı geldi"

Gösteriye katılanlardan Sarah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin temel ilkelerini olan "özgürlük, kardeşlik ve eşitliğin Cumhurbaşkanı tarafından yerlere düşürüldüğünü" söyledi.

Aşının zorunlu kılınmasının korkunç olduğunu, Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasının insanların işlerini kaybetmesine neden olacağını belirten Sarah, "Artık özgürlük ülkesinde değiliz, özgürlük ve eşitliğimizi kaybettik." ifadesini kullandı.

Sarı Yelekli Sabrina da Kasım 2008'den bu yana daha iyi bir yaşam için sokaklarda olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 ruhsatı ve aşı zorunluluğuyla özgürlüklerinin ihlal edildiğini vurgulayan Sabrina, "Bugün Fransa tüm sosyal kazanımlarını kaybediyor, kardeşliğini kaybediyor. Artık belki de tüm hükümeti değiştirme zamanı geldi, böylece sıfırdan başlayabiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele yasa tasarısının içeriği

Ulusal Mecliste onaylanan, Senato'da halen tartışılan Kovid-19 salgınıyla mücadele yasa tasarısı, hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.

Bu işletmelerin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.

Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2)
Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2)
Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2)
Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2)

COVIRAN Bereket, Protesto, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın dört bir yanında Kovid-19 zorunlu aşı karşıtları yine meydanlarda (2) - Son Dakika


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