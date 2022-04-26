Fransa'nın Doubs vilayetinde birçok caminin duvarına haç çizen sanık ceza aldı - Son Dakika
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Fransa'nın Doubs vilayetinde birçok caminin duvarına haç çizen sanık ceza aldı

26.04.2022 18:29
Fransa'nın Doubs vilayetinde birçok caminin duvarına haç çizen sanık ceza aldı

Fransa'da mahkeme, geçen yıl ülkenin kuzeydoğusundaki Doubs vilayetinde ikisi Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 5 caminin duvarına haç çizen sanığa ceza verdi.

Fransa'da mahkeme, geçen yıl ülkenin kuzeydoğusundaki Doubs vilayetinde ikisi Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 5 caminin duvarına haç çizen sanığa ceza verdi.

AA muhabirine konuşan, DİTİB'e bağlı söz konusu iki caminin avukatı Bahar Ceviz, Besancon Ceza Mahkemesi'nin, ibadet için kullanılan binaları tahrif ettiği gerekçesiyle Quentin Le Derout'u, 18 ay tecilli hapis ve 5 yıl siyasi seçimlere katılmama cezasına çarptırdığını belirtti.

Strazburg Barosuna kayıtlı avukat Ceviz, mahkemenin ayrıca, suçunu kabul eden Le Derout'un, davacı olan cami derneklerine toplam 20 bin avrodan fazla ödemesine hükmettiği bilgisini aktardı.

Ceviz ayrıca, soruşturma esnasında Le Derout'un evinde Adolf Hitler'in kitabı Mein Kampf'ın (Kavgam) bulunduğunu kaydetti.

23 yaşındaki Le Derout ülkede geçen yıl gerçekleşen bölge ve vilayet seçimlerinde, Ulusal Birlik (RN) partisinden, Doubs vilayetindeki Pontarlier kantonundan adaydı.

Doubs vilayetinde Kasım 2021'de farklı tarihlerde, ikisi DİTİB'e bağlı toplam 5 caminin duvarlarına haç çizilmişti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mahkeme, Fransa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın Doubs vilayetinde birçok caminin duvarına haç çizen sanık ceza aldı - Son Dakika


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