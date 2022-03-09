Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi - Son Dakika
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Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi

09.03.2022 15:06
Fransa'nın "elinde kalan" denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi

Fransız Naval Group'un Avustralya için üreteceği ancak anlaşmanın bozulmasıyla akıbeti belli olmayan konvansiyonel denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği ve satın almak istediği ileri sürüldü.

Fransız Naval Group'un Avustralya için üreteceği ancak anlaşmanın bozulmasıyla akıbeti belli olmayan konvansiyonel denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği ve satın almak istediği ileri sürüldü.

La Tribune gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fransa ve denizaltıların üreticisi Naval Group ile Mısır arasında konvansiyonel Barracuda denizaltıların satışı için pazarlıklar 12 ay öncesinden başladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Kahire yönetimi, ayrıca yaklaşık 20 deniz tipi Fransız Rafale savaş uçağıyla donatılmış 2. el uçak gemisiyle de ilgileniyor.

Sisi yönetimi Fransa'ya yöneldi

Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) şirketinden 2011 ve 2015'te 4 U209 denizaltıları sipariş eden ve sonuncusunu Temmuz 2021'de teslim alan Mısır, son zamanlarda silah satın almak için Fransa'ya yöneldi.

Geçen yıl ilkbaharda Fransız bankaları BNP Paribas, Credit Agricole, Societe General ve CIC, Kahire yönetiminin Rafale, gözlem uydusu ve MRTT uçakları için vereceği 5,4 milyar avroluk ödemesine kefil olmuştu.

Mısır'ın Fransa'dan Airbus Uzay şirketinin üreteceği gözlem uydusu ve Airbus'ın üreteceği 2 tanker ve stratejik nakliye uçağı MRTT'nin yanı sıra son olarak Thales şirketinin geliştirdiği 4 uzun menzilli 3D hava savunma radarı GM400 satın aldığı belirtiliyor.

Avustralya, 15 Eylül 2021'de, 2016'dan bu yana Fransa ile yürüttüğü 56 milyar avroluk 12 konvansiyonel denizaltı inşası programından çekildiğini, ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Fransa, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın 'elinde kalan' denizaltılarla Mısır'ın ilgilendiği iddia edildi - Son Dakika


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