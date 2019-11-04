Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü 'Goncourt'u Jean-Paul Dubois kazandı
6 saat önce
Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.
Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.
Goncourt Akademisi'nden yapılan açıklamada, ödüle bu yıl "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme façon) adlı romanıyla 69 yaşındaki Fransız yazar Dubois'a verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:31
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