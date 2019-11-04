Son Dakika Haberleri: Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü 'Goncourt'u Jean-Paul Dubois kazandı
Son Dakika Dünya Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü 'Goncourt'u Jean-Paul Dubois kazandı

Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü 'Goncourt'u Jean-Paul Dubois kazandı

6 saat önce

Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.

Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü 'Goncourt'u Jean-Paul Dubois kazandı, System.String[]

Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" isimli kitabıyla Jean-Paul Dubois'a verildi.


Goncourt Akademisi'nden yapılan açıklamada, ödüle bu yıl "İnsanlar dünyada aynı şekilde yaşamaz" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme façon) adlı romanıyla 69 yaşındaki Fransız yazar Dubois'a verildiği belirtildi.

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Jean Paul, Edebiyat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:31 
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