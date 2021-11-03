Fransa'nın en önemli edebiyat ödülünün sahibi Senegalli yazar Sarr oldu - Son Dakika

Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü kabul edilen Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, "İnsanların En Gizli Hatırası" isimli kitabıyla Senegalli yazar Mohamed Mbougar Sarr'a verildi.

Goncourt Akademisinden yapılan açıklamada, ödüle bu yıl "İnsanların En Gizli Hatırası" (La Plus Secrete Memoire des hommes) adlı romanıyla 31 yaşındaki Senegalli yazar Mbougar Sarr'ın layık görüldüğü belirtildi.

Bu ödülü alan ilk Sahraaltı Afrikalı ve en genç yazarlardan biri olan Mbougar Sarr, yaptığı açıklamada, bu ödülü aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Edebiyatta yaş yoktur. Çok genç yaşta, 30, 67 veya 70 yaşında bu ödülü alabilirsiniz ve yine de deneyimli olursunuz." dedi.

Mbougar Sarr'ın kitabı, Senegalli genç bir yazarın Fransa'nın başkenti Paris'te, 1938'de yayımlanan bir kitabın bilinmeyen yazarı hakkında yaptığı araştırmayı konu ediniyor.

Edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Phillipe Rey yayınevi, Mbourgar Sarr'ın 2018'de "Saf insanlar" ve 2021'de "İnsanların En Gizli Hatırası" isimli kitaplarını yayımladı.

İsmini, edebiyatçı Edmond ve Jules de Goncourt kardeşlerden alan ve ilk kez 1903'te verilen Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, yalnızca bir kez alınabiliyor.

Ancak ünlü Fransız yazar Romain Gary 1956'da kendi adıyla, 1975'te ise "Emile Ajar" adıyla yazdığı romanıyla ödüle iki kez layık görülen tek isim olmuştu.

Daha önce Marcel Proust ve Simone de Beauvoir gibi pek çok ünlü yazar da bu ödülü almıştı.