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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Chirac hayatını kaybetti

2 gün önce

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Chirac hayatını kaybetti, System.String[]

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.

Chirac'ın ailesinden yapılan açıklamada, 1995 ila 2007 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Chirac'ın evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Chirac'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi.

Siyasi hayatına 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977'de Paris Belediye Başkanı olmuştu.

Chirac, François Mitterrand Cumhurbaşkanlığı döneminde 1986'de başbakanlık görevine getirilmişti.

1995'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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