Son Dakika Haberleri: Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü
Son Dakika Dünya Haber

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü

1 saat önce

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü, System.String[]

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. Chirac 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac'ın damadı Frederic Salat-Baroux, AFP haber ajansına verdiği bilgide, eski cumhurbaşkanının aile üyelerinin bulunduğu bir ortamda sabah saatlerinde yaşama veda ettiğini duyurdu.


1995-2007 yılları arasında 12 yıl boyunca Fransa'yı yöneten muhafazakar siyasetçinin en önemli hedeflerinden biri ülkesini küresel bir güç haline getirmekti. Cumhurbaşkanı Chirac, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılındaki Irak'ı işgaline karşı direnen bir isim olarak da tarihe geçti. Jacques Chirac'ın halefi Nicolas Sarkozy, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bir bölümü bugün kayboldu" dedi.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız dostlarımızla Jacques Chirac'ın yasını tutuyoruz. Büyük bir devlet adamını ve Avrupalıyı kaybettik. Irak Savaşı'na karşı duruşu ve Vichy Hükümeti ile Fransız işbirlikçilerin de katkısıyla işlenen Nazi suçlarının açığa çıkarılması için verdiği kararlı mücadele, hatırasını onurlandırıyor" dedi.


AFP/ ET,BK


(c)


Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayıp, öldürdü Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 19:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Chirac öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]