Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
2 saat önce
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38
'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak. Böylelikle, 5. cumhuriyet tarihinde ilk defa eski bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
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