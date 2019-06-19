Son Dakika Haberleri: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak

2 saat önce

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak, System.String[]
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak. Böylelikle, 5. cumhuriyet tarihinde ilk defa eski bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38 
Nicolas Sarkozy, Fransa, Cumhurbaşkanı, Dünya
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