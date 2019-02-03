Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Eski Cumhurbaşkanından Macron'a "Sarı Yelekliler" Eleştirisi

Fransa'nın Eski Cumhurbaşkanından Macron'a "Sarı Yelekliler" Eleştirisi

44 dakika önce

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, halefi Emmanuel Macron'u sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediği konusunda eleştirdi.

Fransa'nın Eski Cumhurbaşkanından Macron'a
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, halefi Emmanuel Macron'u sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediği konusunda eleştirdi.

Hollande, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte Macron'u eleştirdi.

Macron'un sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediğini belirten Hollande, Macron'un sarı yeleklilerin taleplerini erken vakitte karşılamış olsaydı eylemlerdeki şiddet olaylarının engellenebileceğini ifade etti.

Hollande, sarı yeleklilerin duyduğu öfkede kendisinin de bir sorumluluk payı olduğunu itiraf etti.

Protestolardaki şiddet olaylarını kınayan Hollande, bundan sonra eylemlerin yol açtığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:06 Kaynak: AA

François Hollande, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya
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