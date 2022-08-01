Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü

01.08.2022 11:52
Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü

Fransa'nın Gard bölgesinde bulunan Aubais'de dün çıkan yangında 370 hektar yeşil alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

Fransa'nın Gard bölgesinde bulunan Aubais'de dün çıkan yangında 370 hektar yeşil alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

BFMTV'nin haberinde, gece kontrol altına alınan yangında 370 hektar alanın küle döndüğü belirtildi.

Haberde, biri ağır yedi itfaiyecinin yaralandığı, iki hangarın yandığı ve üç evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Çok sayıda konutun tedbir amaçlı tahliye edildiği aktarıldı.

Aynı bölgede bulunan Baucaire'de çıkan yangında da birkaç hektar alanın zarar gördüğü, söz konusu yangının söndürüldüğü bildirildi.

Bölgede 530 itfaiyecinin görev yaptığı ifade edildi.

Üçüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olan ülkede, halihazırda 5 bölgede sıcak hava nedeniyle "turuncu" alarma geçildi.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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