Haberde, biri ağır yedi itfaiyecinin yaralandığı, iki hangarın yandığı ve üç evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'nın Gard bölgesindeki yangında 370 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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