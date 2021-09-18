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Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı Açıklaması

18.09.2021 13:14
Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Ülkesi tarafından geri çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Avustralya'dan ayrılmadan önce ülke diplomasisini "beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" şeklinde niteledi.

Ülkesi tarafından geri çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Avustralya'dan ayrılmadan önce ülke diplomasisini "beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" şeklinde niteledi.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Thebault, ülkesine hareketinden önce büyükelçilik önünde, Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı yapımı anlaşmasının iptalinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Avustralya'dan ayrıldığı için çok üzgün olduğunu ifade eden ancak bu ülkenin Fransa'ya yönelik tutumunun "arkadan bıçaklama" olduğu yorumunu yapan Thebault, "Bence bu çok büyük hata, ortaklığın çok kötü şekilde ele alınması çünkü bu bir sözleşme değildi. Güvene, karşılıklı anlayışa ve samimiyete dayalı olması gereken bir ortaklıktı." dedi.

Fransa ve Avustralya halkları arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Thebault, Avustralya'nın diplomasisinin "beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" olduğunu söyledi.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalan anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal ediyor.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşmasından dolayı Fransız Naval Group yapılan anlaşmanın iptaline Fransa tarafından sert tepki gösterilmişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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