Fransa'daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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Fransa'daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü

11.08.2022 12:53
Fransa'daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü

Fransa'nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17'ye yükseldi.

Fransa'nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17'ye yükseldi.

Fransa'nın güneybatısında geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinde yeniden alevlerle mücadele ediliyor. Yangın giderek yayılırken, iki gün içinde 6 bin 800 hektardan fazla alan küle döndü. Risk nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 10 bine yükselirken, yanan ev sayısı ise 17'ye ulaştı. Gironde Valisi Fabien Buccio, yaklaşık bin 100 itfaiyecinin seferber edildiğini belirterek, "İşimiz çok zor, bitki örtüsü ve toprak bir aydan fazla süre boyunca yağış almadı, kuru kaldı. Kavurucu sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar devam etmesi ve çok kuru havayla birleştiğinde yeni yangın riski oluşturması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu (FNSPF) Başkanı Gregory Allion ise, "Bu çok hızlı ilerleyen bir yangın" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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