Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14'üncü gününde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14'üncü gününde kontrol altına alındı

25.07.2022 13:09
Fransa'nın Gironde bölgesindeki yangın 14'üncü gününde kontrol altına alındı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan Landiras yangınının 14. gününde kontrol altına alındığı bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan Landiras yangınının 14. gününde kontrol altına alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, aynı bölgede 12 gün sonra kontrol altına alınan La Teste-De-Buch yangınından sonra Landiras'taki yangının da ilerleyişi durduruldu.

Bölge valiliği, tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Diğer yandan yangınların halen tam olarak kontrol altına alınmadığı ifade edildi.

Landiras'ta 13 bin 800, La Teste-De-Buch'te 7 bin olmak üzere toplamda 20 bin 800 hektarlık yeşil alan zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, uygun hava şartlarının oluştuğu bölgede yangınları tamamen kontrol altına almaya çabalıyor.

Turistler, rezervasyonlarını iptal diyor

Yangınlar nedeniyle duman ve yanık kokusu Paris'e kadar ulaşırken, alevlerden etkilenen bölge ise Paris'in iki kat büyüklüğünde.

Bölgedeki otel ve turistik işletmelerin sahipleri, yangınlar nedeniyle turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerinden yakınıyor.

Quimper Savcısı Carine Halley, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama nedeniyle çıktığını açıkladı.

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Kaynak: AA

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