Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da - Son Dakika
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Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da

12.04.2022 23:52
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da

Ukrayna Başsavcılığı, Fransa'dan özel bir ekibin Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğine dair kanıtları toplamak üzere Ukrayna'ya geldiğini duyurdu.

Ukrayna Başsavcılığı, Fransa'dan özel bir ekibin Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğine dair kanıtları toplamak üzere Ukrayna'ya geldiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesindeki sivil ölümler ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğine dair kanıtları toplamak ve sivil ölümleri incelemek için Fransa'dan özel bir ekibin Ukrayna'ya geldiğini duyurdu.

Venediktova, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın diplomasi gücü devrede. Ülkemizin bu zor zamanında bize destek olmak için tüm dünya birleşiyor. Fransa'nın kolluk kuvvetleri adalet cephemize katıldı. Fransız uzmanlar Rusya'nın savaş suçlarını aydınlatmada yardımcı olacak. Rus askerleri tarafından Kiev bölgesindeki işlenen cinayetlerin çözülmesinde yardım amaçlı Fransız jandarması ve Fransa Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri'nden arkadaşlar Ukrayna'ya geldi" dedi.

Fransız ekiple birlikte Bucha'da incelemelerde bulunduklarının aktaran Venediktova, "Bugün beraber Bucha'daydık. Kilise etrafındaki toplu mezardan 55 ceset çıkarıldı. Bir kadın ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğun cesedi bulundu. Verilere göre bu insanlar tamamen yanmıştı. Yarın yeni bir toplu mezar açılışı yapılacak ve 40 ile 60 arasında ceset bulunması bekleniyor" dedi.

İki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukrayna'da 15 gün görev yapacağını açıkladı. - KİEV

Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da
Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da

YORUMLAR
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Ukrayna, Fransa, Rusya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'nın gönderdiği özel ekip savaş suçları incelemek için Ukrayna'da - Son Dakika


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