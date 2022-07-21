Fransa'nın Güneybatısındaki Orman Yangınları Nedeniyle 36.000 Kişi Tahliye Edildi

PARİS, 21 Temmuz (Xinhua) -- Fransız haber kanalı BFMTV'nin Çarşamba günü bildirdiğine göre geçen hafta Fransa'nın güneybatısında çıkan iki büyük orman yangını nedeniyle en az 36.000 kişi evlerinden tahliye edildi ve 20.600 hektar alan küle döndü. Gironde'daki yangın bölgelerini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede ağaç dikimi ve zarar gören ormanların yeniden yetiştirilmesine yönelik büyük bir ulusal proje açıkladı. İtfaiye çalışanlarının kahraman olduğunu söyleyen Macron, Gironde ilinde yangınla mücadelede polis ve itfaiyeyle gösterdikleri dayanışma için Fransız halkına teşekkür etti. Macron, 12 Temmuz'da başlayan yangınların Fransa tarihindeki "en büyük yangınlardan biri" olduğunu ve ülkenin itfaiye örgütüne ait hava birimlerinin "Avrupa'daki en modern" birim olduğunu dile getirdi. İtfaiye görevlileri, yangın teyakkuz uyarısının Gironde'da Ekim ayına kadar uzatılacağını söyledi. BFMTV'ye konuşan yerel yetkililer, Salı gecesi iki yangının kontrol altına alındığını ve önümüzdeki günlerde artan nemin, alevlerin söndürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.