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Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu - Son Dakika

Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu

11.12.2021 11:03

Son dakika haberler: Fransa'nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Fransa'nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nive Nehri'nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar göle döndü.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

İspanya'daki selde 1 can kaybı

Komşu İspanya'nın Navarre bölgesinde de iki hafta süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında, dün 1 kadının arabasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu
Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu
Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu
Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu
Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu

İspanya, Fransa, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fransa'nın güneybatısını sel vurdu - Son Dakika


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