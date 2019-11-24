Son Dakika Haberleri: Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü
Son Dakika Dünya Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü - Son Dakika Dünya

Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü

6 saat önce

Fransa’nın güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışların sonucu meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü.

Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü, System.String[]

Fransa'nın güneydoğusunda Var ve Alpes-Maritimes bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü.


Bölgedeki su taşkınları önemli ölçüde maddi hasara yol açtı. Çok sayıda evin su altında kaldığı bölgede, hava, kara ve demiryolu trafiği felce uğradı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:24 
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