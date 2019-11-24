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Fransa'nın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü
6 saat önce
Fransa’nın güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışların sonucu meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü.
Fransa'nın güneydoğusunda Var ve Alpes-Maritimes bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde en az iki kişi öldü.
Bölgedeki su taşkınları önemli ölçüde maddi hasara yol açtı. Çok sayıda evin su altında kaldığı bölgede, hava, kara ve demiryolu trafiği felce uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:24
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