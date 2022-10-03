Açıklamada, bu nedenle terminalin tahliye edildiği ve uçuşlarda gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Twitter, Exupery, Fransa, Lyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'nın Lyon Havalimanı güvenlik nedeniyle kısmen tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.