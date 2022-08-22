Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki yangında 125 hektardan fazla yeşil alan yandı - Son Dakika
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Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki yangında 125 hektardan fazla yeşil alan yandı

22.08.2022 22:42
Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki yangında 125 hektardan fazla yeşil alan yandı

Fransa'nın güneyinde Bouches-du-Rhone vilayetinde çıkan yangında 125 hektardan fazla yeşil alan zarar gördü.

Fransa'nın güneyinde Bouches-du-Rhone vilayetinde çıkan yangında 125 hektardan fazla yeşil alan zarar gördü.

France Bleu'nün haberine göre, ülkenin güneyindeki Bouches-du-Rhone vilayetindeki Aureille ve Eyguieres kentleri arasında yerel saatle 16.00 sularında başlayan yangında, şimdiye kadar 125 hektardan fazla yeşil alan yandı.

Saatte 90 kilometre hızla esen rüzgar ve yangına ulaşımda yaşanan zorluk, yangınla mücadeleyi güç hale getirdi.

Alevlerle 600 itfaiyeci, 160 aracın yanı sıra 11 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle mücadele ediliyor.

Fransa'da yılbaşından bu yana kadar çıkan farklı yangınlarda 60 bin hektardan fazla yeşil alan küle dönmüştü.

Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında 12 Ağustos'ta ülkeye Almanya, Yunanistan, İtalya, Avusturya, Polonya, Romanya ve İsveç'ten toplam 400 personel, 100 araç ve 6 uçak yangınlara müdahale için gönderilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki yangında 125 hektardan fazla yeşil alan yandı - Son Dakika
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